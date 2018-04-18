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Глава Свердловской области остался недоволен докладом министра общественной безопасности
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совещание с главами муниципалитетов Свердловской области, Сергей Носов (2018) | Фото: Накануне.RU

На совещании с главами городов Евгений Куйвашев заявил о необходимости особого контроля в местах массового скопления граждан, передает корреспондент Накануне.RU.
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Причиной стал доклад министра общественной безопасности Свердловской области Александра Кудрявцева, доложившего о состоянии категорирования и паспортизации мест массового пребывания людей. Кудрявцев, в частности, заявил, что такие "проблемные" места в ряде территорий не прошли необходимую сертификацию.

"Вы сказали о характерных недостатках [в их числе - отсутствие сертифицирования мест массового пребывания людей], - обратился глава региона к министру. - Это что, большая проблема, чтобы устранить недостатки в работе? Александр Николаевич, вы дайте квалифицированную оценку всему тому, что вы сейчас сказали. Мы с вами понимаем, о чем говорим, и недавняя трагедия [Кемерово] - она тоже этого касается".

Губернатор обратился ко всем участникам встречи, особенно к главам городов, внимательнейшим образом рассмотреть этот вопрос.

"Приедете к себе на территории - проведите свои комиссии, поставьте задачи, и надо их выполнять, - сказал Куйвашев. - Если тяжело с финансами - обращайтесь. Но закрывать глаза на эти проблемы не советую никому".

совещание с главами муниципалитетов Свердловской области, Евгений Куйвашев(2018)|Фото: Накануне.RU

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11:51 Екб


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Глава Свердловской области остался недоволен докладом министра общественной безопасности
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