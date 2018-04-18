Экономиста из Нижневартовска судят за растрату миллиона

В Нижневартовске экономист компании "ЛогистикФуд" обвиняется в растрате 1 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

По версии следствия, преступление совершено в июле 2016 – январе 2018 гг. Сотрудница филиала компании "увела" у работодателя 1 млн руб. Деньгами она распорядилась по-своему.

Дело рассмотрит городской суд.