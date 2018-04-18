Четыре человека доставлены в больницу из школы Стерлитамака, где ученик напал с ножом на детей и учительницу.

Один из них взрослый, трое детей, их состояние средней тяжести, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.

Как сообщили ранее Накануне.RU в республиканском СКР, по предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег его, а также ранил сам себя.

Сработала пожарная сигнализация, и ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. От пожара никто не пострадал. Подросток и потерпевшие госпитализированы.

На место выехал и.о. руководителя следственного управления и руководитель отдела криминалистики со своими подчиненными. Уже создана следственно-оперативная группа из числа следователей республиканского СУ СКР и сотрудников органов МВД Башкирии.

Также на место ЧП отправился глава Башкортостана Рустэм Хамитов.