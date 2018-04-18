Депутаты думы Тюмени хотят сохранить мандаты с помощью "Единой России"

Число участников предварительного голосования "Единой России" для выдвижения кандидатов на выборах депутатов гордумы Тюмени приближается к двадцати. На партийную поддержку рассчитывают и действующие парламентарии - уже пять народны избранников сдали документы, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутатское кресло хочет сохранить избранный по единому избирательному округу Валерий Роженцев. Интересно, что народный избранник по сей день является беспартийным. Также намерен переизбраться директор "УК "Инвест" Александр Захаров. Дмитрий Осипов, избранный по единому избирательному округу, на этот раз намерен попробовать свои силы и в одномандатном округе №4. Депутат Надежда Ачкасова зарегистрирована участником в округе №26. Повторно переизбраться захотела директор Центра русской культуры Альбина Селезнева.

По округу №7, от которого в думе текущего созыва работает "единоросс" Николай Романов, для участия в голосовании выдвинулся "временно неработающий" 28-летний тюменец Егор Южаков.

В гордуму хочет попасть директор центра подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Луиза Носкова. Бывшая советская и российская биатлонистка, олимпийская чемпионка выдвинула свою кандидатуру по единому избирательному округу. Заявку на участие в праймериз подал учитель физкультуры школы №48 Денис Гордеев, замдиректора ООО "Альянс" Наталья Шейкина и экономист этого предприятия Лилия Малахова. В округе №10 участником голосования стал заместитель главного инженера в "ПроектИнженеригНефти" Георгий Кекелия, в округе №21 - гендиректор ООО "Универсал" Александр Григорьев.