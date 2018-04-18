В Челябинской области 13 человек пострадали от укусов клещей

В Челябинской области, по данным на 13 апреля, в больницы обратилось 13 пострадавших от укуса клещей, в том числе пять детей, сообщили Накануне в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За аналогичный период прошлого года пострадало три человека.

Нападение клещей отмечено в Коркинском, Еманжелинском, Еткульском, Копейском, Каслинском, Магнитогорском, Варненском, Кунашакском, Челябинском муниципальных образованиях.

В этом году из-за холодной погоды противоклещевые обработки не начинались. В настоящее время начаты мероприятия по очистке территории от мусора, с последующей акарицидной обработкой скверов, парков, пляжей, кладбищ и др.