Ямальские нефтяники помогут отреставрировать уникальный новопортовский мерзлотник

Компания "Газпром нефть", ее дочернее общество "Газпромнефть-Ямал" и администрация Ямальского района подписали традиционное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2018 год, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Газпромнефть-Ямала".

В рамках соглашения компания направила средства на строительство жилых домов и развитие инженерной инфраструктуры в селе Новый Порт. На сегодняшний день при поддержке нефтяников уже построено четыре многоквартирных дома в капитальном исполнении, ведется строительство еще одного трехэтажного дома.

Документ также предусматривает финансирование проектов, которые реализуются районным движением коренных малочисленных народов Севера "Ямал". Среди них – поддержка населения, ведущего кочевой образ жизни, одаренной и талантливой молодежи Ямальского района и проведение мероприятий, направленных на сохранение культуры народов Севера.

В 2018 году "Газпромнефть-Ямал" продолжит реализацию программы социальных инвестиций "Родные города" на территории Ямальского района. В удаленных селах Мыс Каменный и Новый Порт запланировано проведение спортивных, образовательных и культурных мероприятий. Здесь пройдут День оленевода и День рыбака, фестиваль уличного стрит-арта "Стенограффия", будут реализованы проекты "Скоро в школу" и "Новогодняя сказка", турнир для школьников "Умножая таланты".

Кроме того, в 2018 году компания окажет помощь в финансировании реставрации памятника "Сооружения "Мерзлотника" в селе Новый Порт Ямальского района. Он является самым крупным в мире хранилищем в многолетних мерзлых породах, построенным исключительно вручную. Мерзлотник используется для хранения рыбы Новопортовским рыбзаводом уже в течение 50 с лишним лет, за эти годы не подвергался крупным перестройкам и реконструкциям.

"Благополучие сел Мыс Каменный и Новый Порт во многом связано с Новопортовским месторождением. Укрепление партнерских отношений между компанией и Ямальским районом способствует повышению качества жизни ямальцев. Поэтому ежегодно мы заключаем с районом социально-экономическое соглашение, направленное на развитие удаленных ямальских сел, сохранение быта и культурных традиций тундрового населения", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ямала" Алексей Овечкин.

"Важно, что предприятия топливно-энергетического комплекса активно поддерживают малообеспеченных и многодетных семей Ямальского района. "Газпромнефть-Ямал" вносит большой вклад в повышение уровня жизни нашего населения, сохранение традиционного уклада и быта коренных народов. Благодаря строительству жилья в с. Новый Порт нам удается решать один из важнейших вопросов переселения северян в комфортные условия для проживания. Уверен, в перспективе наше партнерство будет только укрепляться", – подчеркнул глава Ямальского района Андрей Кугаевский.