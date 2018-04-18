Дочь южноуральцев, арестованных в Таиланде за ограбление, вернулась в Россию

Десятилетняя девочка, родители которой были арестованы в Таиланде по обвинению в ограблении пункта обмена валюты, вернулась в Россию. Вчера вечером она прилетела в Новосибирск и уже вместе с родственниками отправилась в Челябинск. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

"Для нас самое главное, что сегодня на новосибирской земле она встретила своих родственников, они забрали ее. Девочка приехала в нормальном состоянии, и мы выполнили поручение руководителя нашего региона Андрея Травникова, который сразу же, как только узнал из СМИ о том, что девочка прибывает в Новосибирск, поставил задачу оказать максимальное содействие, отследить ситуацию", – рассказал начальник управления международных связей администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Санников.

Родители девочки арестованы в Таиланде по подозрению в ограблении пункта обмена валюты. По версии полиции, мужчина избил женщину и похитил 1 млн бат (около 2 млн рублей). Россиянина задержали в аэропорту. Позднее по подозрению в соучастии в преступлении была задержана его супруга.