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от издателя  |  комментариев: 13


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Новый директор Шарташского лесопарка приглашает екатеринбуржцев на субботник
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Шарташский лесопарк, Каменные палатки (2017) | Фото: Накануне.RU

Новый директор Шарташского лесного парка Артур Зиганшин пригласил всех неравнодушных жителей Екатеринбурга принять участие в субботнике, который состоится 28 апреля в 12.00. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
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Шарташский парк в этом году примет участие во Всероссийском экологическом субботнике "Зеленая Весна", который официально стартует 21 апреля после торжественной церемонии открытия в московском парке "Сокольники".

Артур Зиганшин просит екатеринбуржцев присоединиться к уборке, чтобы сделать "любимый парк чистым".

"Приглашаем органы государственной власти, компании и корпорации, частные предприятия, бизнес-объединения, общественные и экологические организации, средние и высшие образовательные учреждения, центры дополнительного образования детей, активистов, добровольцев, волонтеров, СМИ и всех неравнодушных горожан принять участие в субботнике. Нам нужна Ваша помощь!", - пишет Зиганшин.

Напомним, Артур Зиганшин был выбран директором Шарташского лесопарка 13 марта в результате открытого конкурса. Всего за пост директора парка боролись 15 человек.

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18.04.2018 08:52 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:52 Екб


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Новый директор Шарташского лесопарка приглашает екатеринбуржцев на субботник
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