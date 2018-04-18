Новый директор Шарташского лесопарка приглашает екатеринбуржцев на субботник

Новый директор Шарташского лесного парка Артур Зиганшин пригласил всех неравнодушных жителей Екатеринбурга принять участие в субботнике, который состоится 28 апреля в 12.00. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Шарташский парк в этом году примет участие во Всероссийском экологическом субботнике "Зеленая Весна", который официально стартует 21 апреля после торжественной церемонии открытия в московском парке "Сокольники".

Артур Зиганшин просит екатеринбуржцев присоединиться к уборке, чтобы сделать "любимый парк чистым".

"Приглашаем органы государственной власти, компании и корпорации, частные предприятия, бизнес-объединения, общественные и экологические организации, средние и высшие образовательные учреждения, центры дополнительного образования детей, активистов, добровольцев, волонтеров, СМИ и всех неравнодушных горожан принять участие в субботнике. Нам нужна Ваша помощь!", - пишет Зиганшин.

Напомним, Артур Зиганшин был выбран директором Шарташского лесопарка 13 марта в результате открытого конкурса. Всего за пост директора парка боролись 15 человек.