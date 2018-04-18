Губернатор Куйвашев раскритиковал мэров за нежелание вести диалог с народом

Сегодня на площадке международного выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО" Евгений Куйвашев проводит совещание с главами муниципалитетов Свердловской области, после которого состоится заседание совета при губернаторе по приоритетным стратегическим проектам Среднего Урала, передает корреспондент Накануне.RU.

На совещание практически в полном составе прибыл весь кабинет министров региона, главы городов и представительных органов местного самоуправления (МСУ), депутаты Законодательного собрания Свердловской области.

Открывая мероприятие, глава региона отметил, что руководителям органов МСУ следует обратить особое внимание на задачи, которые обозначил президент в своем послании Федеральному собранию РФ в части деятельности местного самоуправления.

Куйвашев напомнил, что по социально-экономическим показателям область входит в десятку сильнейших регионов страны, укрепила свои позиции, поднявшись с 6 на 4 место во ВВП.

"Это позволяет сделать вывод, что Свердловская область сформировала хорошие стартовые позиции и готова двигаться дальше, - подчеркнул губернатор, - а МСУ - база для всех начинаний".

Глава региона призвал руководителей муниципалитетов обеспечить дальнейший рост социально-экономических показателей, держать под особым контролем своевременность выплаты заработной платы, а также все социально значимые отрасли на территориях.

Особое внимание Куйвашев уделил значению программы "Умный регион", которая с развитием современных технологий должна стать приоритетной практически во всех сферах жизни.

Следующее важное направление - развитие гражданского общества. Здесь Куйвашев обратил внимание на то, что власть не может быть оторвана от народа, поэтому необходим постоянный диалог, в котором важная роль отводится институтам местного самоуправления.

Одним из позитивных примеров губернатор назвал голосование по благоустройству территорий, в котором 18 марта приняли 900 тыс. человек из 50 муниципалитетов Среднего Урала.

"Это был верный ход", - сказал Куйвашев.

Напомним, через неделю после этого в Екатеринбурге без всякого обсуждения с населением была снесена телебашня.

В своем выступлении губернатор также обозначил высокое значение, которое будет иметь выставка ЭКСПО-2025 - не только для жителей Екатеринбурга, но и для региона и всей России.

"Выставка - это колоссальные инвестиции, новые рабочие места, современная инфраструктура, - перечислил губернатор некоторые достоинства ЭКСПО-2025. - Выставка поможет всем поймать "технологическую волну".

Продолжая тему диалога общества и власти, Куйвашев обратил внимание, что практически все проблемные вопросы можно решать на местах, снижая, таким образом, социальную напряженность. Однако на местах такая работа, по его словам, проводится не в полной мере.

Добавим, что буквально накануне Верх-Исетский районный суд рассмотрел иск администрации губернатора, которая обжаловала представление прокуратуры по поводу того, что резиденция главы региона должна предоставить депутату Госдумы запрашиваемую им информацию.