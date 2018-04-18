В СКР рассказали об обстоятельствах инцидента в школе Башкирии, где ученик напал на одноклассницу и учителя

В Следственном комитете рассказали об обстоятельствах инцидента в школе Башкирии, где ученик напал на одноклассницу и учителя.

Как сообщили Накануне.RU в республиканском СКР, по предварительным данным, сегодня 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег его, а также ранил сам себя.

"Пожарная сигнализация сработала, и ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. От пожара никто не пострадал. Подросток и потерпевшие госпитализированы", - сообщили в ведомстве.

На место выехал и.о. руководителя следственного управления и руководитель отдела криминалистики со своими подчиненными. Уже создана следственно-оперативная группа из числа следователей республиканского СУ СКР и сотрудников органов МВД Башкирии. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Также на место ЧП в срочном порядке отправился глава Башкортостана Рустэм Хамитов.