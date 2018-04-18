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В Башкирии ученик с ножом напал на школу

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В СКР рассказали об обстоятельствах инцидента в школе Башкирии, где ученик напал на одноклассницу и учителя
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нож, с ножом (2017) | Фото:Накануне.RU

В Следственном комитете рассказали об обстоятельствах инцидента в школе Башкирии, где ученик напал на одноклассницу и учителя.
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Как сообщили Накануне.RU в республиканском СКР, по предварительным данным, сегодня 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег его, а также ранил сам себя.

"Пожарная сигнализация сработала, и ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. От пожара никто не пострадал. Подросток и потерпевшие госпитализированы", - сообщили в ведомстве.

Стерлитамак, школа, нападение(2018)|Фото: ufa1.ru

На место выехал и.о. руководителя следственного управления и руководитель отдела криминалистики со своими подчиненными. Уже создана следственно-оперативная группа из числа следователей республиканского СУ СКР и сотрудников органов МВД Башкирии. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Также на место ЧП в срочном порядке отправился глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Стерлитамак, школа, нападение(2018)|Фото: ufa1.ru



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10:54 Екб


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Ранее 18.04.2018 08:05 Мск
В Башкирии ученик с ножом напал на школу








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В СКР рассказали об обстоятельствах инцидента в школе Башкирии, где ученик напал на одноклассницу и учителя
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