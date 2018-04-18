"Единая Россия" начала поиск сменщика Харючи

На Ямале начался прием документов на участие в предварительном голосовании "Единой России" на довыборах депутата Законодательного собрания автономии по Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3. Место освободилось после ухода в отставку бывшего спикера парламента Сергея Харючи.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе отделения "ЕР" в ЯНАО, прием документов ведется в Салехарде и Тазовском.

В единый день предварительного голосования 3 июня, на Ямале пройдут праймериз по кандидатурам для выдвижения от партии на выборы глав поселков Заполярный, Пангоды, сел Самбург , Антипаюта и дополнительные выборы депутатов районной думы Ямальского района.