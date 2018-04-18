Роскомнадзор пригрозил заблокировать Facebook до конца 2018 года

Роскомнадзор может заблокировать Facebook, если соцсеть не последует требованиям российского законодательства. Об этом в интервью "Известиям" заявил глава ведомства Александр Жаров.

По его словам, ведомство до конца 2018 года проведет проверку компании. "Есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации - а они уже значительно опаздывают по срокам - и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке", - сказал Жаров.

При этом чиновник выразил надежду, что его слова о блокировке "станут еще одним принуждением Facebook к соблюдению российского законодательства".

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России.

Ранее в Минкомсвязи заявляли, что у министерства "гораздо больше вопросов" к Facebook и WhatsApp, чем к сервису Telegram.