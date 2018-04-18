В Нижнем Тагиле на ремонт тротуаров выделят более 50 миллионов рублей

Тротуары Нижнего Тагила отремонтируют за 50 млн рублей. В мэрии города состоялось совещание, на котором обсудили программы по ремонту пешеходных дороже, сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципалитета.

Начальник управления городского хозяйства Владимир Юрченко отметил, что в перечень тротуаров, подлежащих ремонту, вошло 26 объектов общей площадью 40256,5 кв.м. В их числе, как разрушенные дорожки, так и грунтовые участки, где раньше асфальта не было.

Работы начнутся с середины июня и завершатся до 1 сентября.

Муниципальная программа по восстановлению и строительству тротуаров рассчитана на пять лет. В следующем году будут разыграны долгосрочные контракты на выполнение ремонтных работ.