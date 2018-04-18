"Столкновение с антенной": в МАК установили причину крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске

В Межгосударственном авиационном комитете назвали причину крушения вертолета, который разбился в Хабаровске.

Напомним, утром 11 апреля в районе антенного поля по улице Выборгской произошло крушение выполнявшего учебно-тренировочный полет вертолета Ми-8 авиакомпании "Восток". Никто из находившихся на борту шести членов экипажа не выжил.

"Первые результаты расшифровки черных ящиков говорят о том, что причиной аварии Ми-8 стало столкновение с антенной. На сооружении видны следы, оборванные провода, сломанные конструкции. Предположительно, вертолет мог задеть антенну винтами", - приводит "Интерфакс" слова представителя МАК.

По его словам, полет проходил в условиях плохой видимости.

"Работа с "черными ящиками" продолжится еще не менее двух недель. Полевой этап расследования завершается", - добавил представитель Межгосударственного авиационного комитета.

Напомним, обстоятельства крушения вертолета также выясняют транспортные следователи.