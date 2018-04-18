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от издателя  |  комментариев: 13


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Администрация Ноябрьска потратит четверть миллиарда на детский парк: детский замок стоит, как дом в Геленджике
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(2004) | Фото: Накануне.ru

Жителей Ноябрьска возмутил аукцион на реконструкцию центрального городского парка в Ноябрьске за 251,6 млн руб. В социальных сетях горожане обсуждают стоимость аттракционов, а также скамеек и мусорных урн, передает корреспондент Накануне.RU.

Тендер разместила "Дирекция муниципального заказа" администрации Ноябрьска. Почти 117 млн руб. планируется потратить на перепланировку территории. Победитель аукциона должен будет провести геодезические и земляные работы, обустроить тротуары, парковку и технологическую дорогу, построить всесезонную тюбинговую трассу и провести освещение. Около 74 млн руб. будет потрачено на аттракционы: детские городки, качели, а также два веревочных парка: один по цене 17,4 млн, второй за 7,5 млн.

Стоимость монтажа конструкций составит 11,1 млн руб.

реконструкция центрального детского парка, аукцион, тендер(2018)|Фото: Типичный Ноябрьск

На деревянный замок, без установки выделено 19,5 млн руб. По этой же цене, отмечают подписчики группы "Типичный Ноябрьск", можно приобрести дом в Геленджике.

реконструкция центрального детского парка, аукцион, тендер(2018)|Фото: Типичный Ноябрьск

Возмущение жителей вызвало также цена на урны и скамейки, стоимостью 47,5 тыс. руб. и 56 тыс. руб. за штуку. Также пользователи отмечают, высокую стоимость тросовой конструкции - 6,9 млн руб. В интернете точно такая же конструкция стоит 1,5 млн руб.

реконструкция центрального детского парка, аукцион, тендер(2018)|Фото: Типичный Ноябрьск

Официальный комментарий от "Дирекции муниципального заказа" получить не удалось. На звонок корреспондента Накануне.RU никто не ответил.

Другие новости по темам: аукцион, госзакупки, тендер, реконструкция детского парка, аттракцион, стоимость
18.04.2018 08:59 Мск | Ноябрьск | Ксения Теплякова
10:59 Екб


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Администрация Ноябрьска потратит четверть миллиарда на детский парк: детский замок стоит, как дом в Геленджике
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