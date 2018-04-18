Администрация Ноябрьска потратит четверть миллиарда на детский парк: детский замок стоит, как дом в Геленджике

Жителей Ноябрьска возмутил аукцион на реконструкцию центрального городского парка в Ноябрьске за 251,6 млн руб. В социальных сетях горожане обсуждают стоимость аттракционов, а также скамеек и мусорных урн, передает корреспондент Накануне.RU.

Тендер разместила "Дирекция муниципального заказа" администрации Ноябрьска. Почти 117 млн руб. планируется потратить на перепланировку территории. Победитель аукциона должен будет провести геодезические и земляные работы, обустроить тротуары, парковку и технологическую дорогу, построить всесезонную тюбинговую трассу и провести освещение. Около 74 млн руб. будет потрачено на аттракционы: детские городки, качели, а также два веревочных парка: один по цене 17,4 млн, второй за 7,5 млн.

Стоимость монтажа конструкций составит 11,1 млн руб.

На деревянный замок, без установки выделено 19,5 млн руб. По этой же цене, отмечают подписчики группы "Типичный Ноябрьск", можно приобрести дом в Геленджике.

Возмущение жителей вызвало также цена на урны и скамейки, стоимостью 47,5 тыс. руб. и 56 тыс. руб. за штуку. Также пользователи отмечают, высокую стоимость тросовой конструкции - 6,9 млн руб. В интернете точно такая же конструкция стоит 1,5 млн руб.

Официальный комментарий от "Дирекции муниципального заказа" получить не удалось. На звонок корреспондента Накануне.RU никто не ответил.