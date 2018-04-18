В Югре завод "Горэлтех" оштрафован на миллион за взятку в своих интересах

В Урае суд оштрафовал завод "Горэлтех" за то, что ее сотрудник дал взятку в интересах организации, передает корреспондент Накануне.RU.

По версии следствия, менеджер организации передал главному энергетику "СГК "Бурение" 570 тыс. руб. "Вложения" должны были пойти на продвижение продукции завода, а контрагент не должен был покупать товары у конкурентов "Горэлтеха". Энергетик обеспечил заключение контрактов между компаниями.

Суд оштрафовал завод на 1 млн руб. Кроме того, энергетик наказан за коммерческий подкуп. Следователи выяснили, что на заводе некачественно предотвращали коррупцию. Директор исправил ситуацию после представления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.