В Башкирии ученик с ножом напал на школу

В Стерлитамаке вооружённый ножом ученик напал на школу, сообщается в телеграм-канале Mash. По его данным, четыре человека, в том числе сам нападавший, ранены.

Отмечается, что школьник поджёг класс и попытался покончить с собой.

По предварительным данным, одной из учениц пришлось выпрыгивать из окна, чтобы спастись. Также среди раненых педагог - она получила тяжёлые ножевые ранения.

"По некоторым данным, пострадавшая учительница преподавала информатику, - пишет Mash. - Екатерина Першина была признана "Учителем Года-2017" в Стерлитамаке".

На месте происшествия уже работает следственная группа регионального СКР.

"Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в телеграм-канале Следственного комитета.

Напомним, в январе по российским городам прошли подобные атаки: сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью. После этих инцидентов председатель комиссии Совета Федерации по совершенствованию семейного кодекса Елена Мизулина предложила усилить охрану в школах Росгвардией.