Fitch: Для большинства российских банков риски из-за санкций несущественны

Российские банки смогут абсорбировать потенциальные убытки по кредитам физическим и юридическим лицам, попавшим под апрельские санкции Минфина США, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch. ля большинства рейтингуемых банков объем рисков не является существенным, считают в агентстве.

В Fitch отмечают, что если банки продолжат деловые отношения с санкционированными лицами или компаниями, они сами могут столкнуться с дальнейшими санкциями.

Объем риска Сбербанка на компании, попавшие в американский список, по оценкам Fitch, составляет около $11 млрд или 2,5% активов. Для Внешэкономбанка доля обязательств под риском также значительна относительно собственного капитала. Московский кредитный банк и Совкомбанк умеренно подвержены риску (доля активов под риском составляет 1-1,5%, или около 10% собственного капитала).

Прибыль до вычета резервов Сбербанка, МКБ и Совкомбанка должна покрывать эти риски, а ВЭБ может получить поддержку от правительства в случае необходимости, отмечают в Fitch.