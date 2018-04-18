На Рощинской в Екатеринбурге сгорели три иномарки: полиция начала проверку

Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорели три иномарки. Полиция организовала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, сигнал о возгорании Volkswagen Touareg у дома №29 на улице Рощинской поступил в отдел полиции №13 сегодня в 3 часа ночи. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места происшествия.

"В настоящее время организованы необходимые мероприятия по установлению обстоятельств инцидента. Владелец транспортного средства с заявлением в полицию на данный момент не обращался. Кроме того, от возгорания внедорожника пострадали припаркованные рядом иномарки - Opel Astra и Toyota Camry. По всем фактам воспламенения автомобилей в Чкаловском районе города органами внутренних дел проводится тщательная проверка, по ее результатам будет принято мотивированное процессуальное решение", - заверили в ведомстве.