Оппозиция в Армении создает комитет "бархатной революции"

Лидер протестного движения Армении, оппозиционный депутат Никол Пашинян объявил о создании в стране революционного комитета. Об этом сообщает "Спутник Армения".

"Мы заявляем о создании комитета "бархатной революции", который возглавит это движение и доведет его до победного конца", - сказал он.

Пашинян заявил, что в среду активисты вновь перекроют улицы, попытаются блокировать работу госведомств и работу метро и наземного транспорта.

"Завтра на всех улицах Еревана нужно организовать контрольно-пропускные пункты и не пропускать через них членов Республиканской партии. Завтра Серж Саргсян должен смотреть на город сквозь колючую проволоку", - цитирует EADaily слова Пашиняна.

Он также обратился с призывом к знаменитым музыкантам Сержу Танкяну и Шарлю Азнавуру и актрисе Арсине Ханджян с просьбой присоединиться к протестующим.



Напомним, 17 апреля Пашинян объявил о "бархатной, народной и мирной революции" в Армении и объявил о кампании гражданского неповиновения. По его словам, акции протеста проходят в Гюмри, Инджеване, Ереване, Ванадзоре, Капане и Мацаморе. В тот же день в Ереване были задержаны 80 протестующих, сообщает РБК.



Акции протеста, начавшиеся 16 апреля, связаны с назначением бывшего президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром.​