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от издателя  |  комментариев: 13


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Новости
18.04.2018 07:39 Мск (09:39 Екб)
происшествия | В бывшем СССР
Оппозиция в Армении создает комитет "бархатной революции"
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Ереван, акция протеста, перекрытие улиц (2018) | Фото: kavkaz-uzel.eu

Лидер протестного движения Армении, оппозиционный депутат Никол Пашинян объявил о создании в стране революционного комитета. Об этом сообщает "Спутник Армения".
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"Мы заявляем о создании комитета "бархатной революции", который возглавит это движение и доведет его до победного конца", - сказал он.

Пашинян заявил, что в среду активисты вновь перекроют улицы, попытаются блокировать работу госведомств и работу метро и наземного транспорта.

"Завтра на всех улицах Еревана нужно организовать контрольно-пропускные пункты и не пропускать через них членов Республиканской партии. Завтра Серж Саргсян должен смотреть на город сквозь колючую проволоку", - цитирует EADaily слова Пашиняна.

Ереван, протест, акция(2018)|Фото: Sputnik / Asatur Yesayants

Он также обратился с призывом к знаменитым музыкантам Сержу Танкяну и Шарлю Азнавуру и актрисе Арсине Ханджян с просьбой присоединиться к протестующим.

Напомним, 17 апреля Пашинян объявил о "бархатной, народной и мирной революции" в Армении и объявил о кампании гражданского неповиновения. По его словам, акции протеста проходят в Гюмри, Инджеване, Ереване, Ванадзоре, Капане и Мацаморе. В тот же день в Ереване были задержаны 80 протестующих, сообщает РБК.

Акции протеста, начавшиеся 16 апреля, связаны с назначением бывшего президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром.​

Другие новости по темам: ереван, акции протеста, никол пашинян
18.04.2018 07:39 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:39 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.04.2018 19:37 Мск
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Оппозиция в Армении создает комитет "бархатной революции"
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