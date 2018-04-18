"Русал" приостановил экспорт алюминия через "Трансконтейнер"

"Русал" приостановил экспортные перевозки алюминия контейнерами "Трансконтейнера", рассказал гендиректор железнодорожного оператора Петр Баскаков. Из запланированного объема перевозок в 3 тыс. контейнеров в апреле выполнено только около 700.

"Они на этой неделе дали информацию о том, что приостанавливают отправку на заводы порожних контейнеров. Тот металл, который был на колесах, временно "остановлен" до выяснения вопроса по оплате и назначению. При этом контракт продолжается, план на май они заявляют",— цитирует ТАСС Баскакова.

В "Трансконтейнере" говорят, что проводят консультации с юристами для оценки возможных последствий для компании.

Как писало Накануне.RU, СМИ сообщили о приостановке поставок про контрактам с японскими трейдерами из-за попадания "Русала" в санкционный список США. В Правительстве РФ заявили о том, что "Русал" получит деньги на пополнение ликвидности через "Промсвязьбанк". Обещана поддержка всем российским компаниям, попавшим под санкции.

В мае Госдума рассмотрит проект закона об ответных санкциях против США.