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экономика  |  добавить комментарий
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от издателя  |  комментариев: 13


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Новости
18.04.2018 07:28 Мск (09:28 Екб)
экономика | В России
"Русал" приостановил экспорт алюминия через "Трансконтейнер"
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Русал UC Rusal Русский алюминий логотип (2013) | Фото:

"Русал" приостановил экспортные перевозки алюминия контейнерами "Трансконтейнера", рассказал гендиректор железнодорожного оператора Петр Баскаков. Из запланированного объема перевозок в 3 тыс. контейнеров в апреле выполнено только около 700.
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"Они на этой неделе дали информацию о том, что приостанавливают отправку на заводы порожних контейнеров. Тот металл, который был на колесах, временно "остановлен" до выяснения вопроса по оплате и назначению. При этом контракт продолжается, план на май они заявляют",— цитирует ТАСС Баскакова.

В "Трансконтейнере" говорят, что проводят консультации с юристами для оценки возможных последствий для компании.

Как писало Накануне.RU, СМИ сообщили о приостановке поставок про контрактам с японскими трейдерами из-за попадания "Русала" в санкционный список США. В Правительстве РФ заявили о том, что "Русал" получит деньги на пополнение ликвидности через "Промсвязьбанк". Обещана поддержка всем российским компаниям, попавшим под санкции.

В мае Госдума рассмотрит проект закона об ответных санкциях против США.



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18.04.2018 07:28 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:28 Екб


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"Русал" приостановил экспорт алюминия через "Трансконтейнер"
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