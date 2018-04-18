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Новости
18.04.2018 07:20 Мск (09:20 Екб)
общество | В России | За рубежом
Минобороны РФ: Обстановка в Восточной Гуте стабильная
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Сирия (2017) | Фото: AP

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко охарактеризовал обстановку в Восточной Гуте как стабильную. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
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По его словам, несмотря на продолжающийся в арабской республике режим прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток фиксировались случаи нарушения в провинциях Алеппо, Латакия, Хомс и Деръа.

Что касается обстановки в Восточной Гуте, там, как отметил генерал, "идёт процесс восстановления мирной жизни", и в её населённых пунктах, совместно с сирийскими правоохранителями, продолжают свою работу подразделения российской военной полиции.

"В городе Дума проводится разминирование жилых домов и объектов инфраструктуры, вывоз боеприпасов и мин", — сообщил Евтушенко.

Работа по нормализации гуманитарной ситуации, по его словам, продолжается и в других районах республики. Так, обеспечено безопасное и беспрепятственное прохождение трансграничных гуманитарных конвоев ООН в Телль-Гехаб и Эт-Тайибу (провинция Деръа), проведена благотворительная акция в Алеппо, за сутки оказана медпомощь 84 сирийцам, в том числе 37 детям.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 180 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 637 человек, в Восточную Гуту — 422 человека", — отметил начальник центра по примирению.

Вади Барада, провинция Дамаск, Сирия(2017)|Фото: ibtimes.co.uk

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18.04.2018 07:20 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:20 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.04.2018 18:45 Мск
Минобороны РФ: В Восточной Гуте завершается масштабная гуманитарная операция








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Минобороны РФ: Обстановка в Восточной Гуте стабильная
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