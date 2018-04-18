Минобороны РФ: Обстановка в Восточной Гуте стабильная

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко охарактеризовал обстановку в Восточной Гуте как стабильную. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По его словам, несмотря на продолжающийся в арабской республике режим прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток фиксировались случаи нарушения в провинциях Алеппо, Латакия, Хомс и Деръа.

Что касается обстановки в Восточной Гуте, там, как отметил генерал, "идёт процесс восстановления мирной жизни", и в её населённых пунктах, совместно с сирийскими правоохранителями, продолжают свою работу подразделения российской военной полиции.

"В городе Дума проводится разминирование жилых домов и объектов инфраструктуры, вывоз боеприпасов и мин", — сообщил Евтушенко.

Работа по нормализации гуманитарной ситуации, по его словам, продолжается и в других районах республики. Так, обеспечено безопасное и беспрепятственное прохождение трансграничных гуманитарных конвоев ООН в Телль-Гехаб и Эт-Тайибу (провинция Деръа), проведена благотворительная акция в Алеппо, за сутки оказана медпомощь 84 сирийцам, в том числе 37 детям.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 180 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 637 человек, в Восточную Гуту — 422 человека", — отметил начальник центра по примирению.