Путин и Саргсян провели телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Сержем Саргсяном. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, он был назначен на этот пост президентом страны Арменом Саркисяном вчера, 17 апреля.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе российской стороны.

Путин тепло поздравил Саргсяна с назначением на пост главы правительства закавказской республики, пожелав успехов на этой высокой должности.

Стороны обоюдно подчеркнули важность дальнейшего развития союзнического партнёрства Москвы и Еревана по всем направлениям.



Путин и Саргсян

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее армянский оппозиционер, парламентарий Никол Пашинян заявил о начале "бархатной революции" в стране.