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10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 13


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Новости
18.04.2018 06:22 Мск (08:22 Екб)
политика | За рубежом
WP: Помпео совершил секретный визит в КНДР
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Майкл Помпео, ЦРУ, США (2017) | Фото: politeka.net

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майк Помпео совершил секретный визит в Северную Корею (КНДР) на Пасху. Об этом сообщают СМИ.

Напомним, глава ЦРУ в конце прошлого месяца был выдвинут президентом Дональдом Трампом на пост госсекретаря взамен уволенного Рекса Тиллерсона, чья официальная отставка состоялась 31 марта.

Как передаёт РБК со ссылкой на The Washington Post и два её информированных источника, целью визита была встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, что является частью попытки заложить основу для прямых переговоров Пхеньяна и Вашингтона по программе ядерного разоружения.

ЦРУ и Белый дом отказались давать газете комментарии по данному поводу, дипломаты северокорейского представительства при ООН в Нью-Йорке также не стали комментировать эту информацию.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале текущего месяца официальный Пхеньян заявил о готовности к обсуждению вопроса денуклеаризации Корейского полуострова.

коллаж, сценарии 2018 года, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп(2017)|Фото: Накануне.RU

Другие новости по темам: Майк Помпео, ЦРУ, США, КНДР, Северная Корея, Ким Чен Ын, денуклеризация, ядерное оружие
18.04.2018 06:22 Мск | информационная служба Накануне.RU
08:22 Екб


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