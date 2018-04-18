WP: Помпео совершил секретный визит в КНДР

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майк Помпео совершил секретный визит в Северную Корею (КНДР) на Пасху. Об этом сообщают СМИ.

Напомним, глава ЦРУ в конце прошлого месяца был выдвинут президентом Дональдом Трампом на пост госсекретаря взамен уволенного Рекса Тиллерсона, чья официальная отставка состоялась 31 марта.

Как передаёт РБК со ссылкой на The Washington Post и два её информированных источника, целью визита была встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, что является частью попытки заложить основу для прямых переговоров Пхеньяна и Вашингтона по программе ядерного разоружения.

ЦРУ и Белый дом отказались давать газете комментарии по данному поводу, дипломаты северокорейского представительства при ООН в Нью-Йорке также не стали комментировать эту информацию.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале текущего месяца официальный Пхеньян заявил о готовности к обсуждению вопроса денуклеаризации Корейского полуострова.