Украина стала вылавливать в 2,5 раза меньше рыбы после потери Крыма

После воссоединения Крыма с Россией вылов рыбы на Украине уменьшился в 2,5 раза. Об этом заявил генеральный директор Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов Дмитрий Загуменный.

"Последние три года официальный вылов и объем выращенной рыбы составляет порядка 90 тыс. т. Если импорт 300-320 тыс. т, то собственно рыба - 90 тыс. т. До 2013 года показатель был порядка 220 тыс. т в год. Очень много предприятий, которые занимались промыслом, находились в Крыму", - сказал он.

По его словам, в последние три года наблюдается увеличение импорта рыбы и морепродуктов на Украину, однако это является лишь восстановлением рынка, а не его реальным ростом. По данным ВОЗ, за год человеку нужно потреблять около 20 кг рыбы. На Украине этот показатель примерно в два раза ниже.

По данным Госрыбагентства Украины, в 2017 году импорт рыбы, рыбопродуктов и других водных биоресурсов вырос почти на 10%.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в прошлом году украинский министр социальной политики Андрей Рева заявил, что украинцы слишком много едят. В то же время за последние три года потребление продуктов питания на Украине упало в 2,4 раза, в том числе самых базовых, при этом резко выросло количество пищевых отравлений.