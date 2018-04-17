Детский омбудсмен: Подростки в Тыве отравились жидкостью, которую нашли в заброшенном доме

Дети в Тыве отравились жидкостью, найденной в заброшенном доме, причем отраву старшеклассникам продали ученики младшей школы, которые ее и обнаружили.

Предварительной проверкой установлено, что 15 апреля два несовершеннолетних учащихся 3 и 4 класса средней общеобразовательной школы в с. Торгалыг, якобы в поиске гаек, залезли в хозяйственную пристройку пустующего жилого дома, где обнаружили большую стеклянную 25-литровую бутыль, частично наполненную жидкостью. Дети подумали, что в бутылке находится алкоголь и решили его продать, чтобы на вырученные средства купить сладости. Содержимое ребята перелили в три найденные пустые бутылки, и в этот же день одну бутылку передали старшеклассникам, которые тем же вечером распили ее в компании из пяти человек, сообщается на сайте детского омбудсмена РФ.

На следующий день, 16 апреля, они передали оставшиеся две бутылки "напитка" другим четверым старшеклассникам, которые также распили их и разошлись по домам. Ранним утром 17 апреля у одного из мальчиков резко ухудшилось самочувствие, родители его срочно увезли в больницу, мамы остальных детей созвонились и выяснили, что ухудшение здоровья разной тяжести есть у всех, их тоже незамедлительно госпитализировали.

Силами санитарной авиации все дети из Шагонара переправлены в Республиканскую детскую больницу в Кызыле, состояние всех госпитализированных улучшается, однако, по оценке врачей, пятеро ребят находятся в состоянии средней тяжести.

Фактически о том, что первое отравление произошло 15 апреля стало известно только после помещения четверых несовершеннолетних в больницу. После получения информации о госпитализации силами отдела по делам несовершеннолетних и совета профилактики школы проведена проверка, установлен ход предшествующих событий, разысканы и помещены в больницу остальные пострадавшие старшеклассники.

Из отравившихся детей двое учащихся из опекаемых семей, трое - из неполных и четверо - из полных семей. В школе все ребята характеризуются положительно.

Тувинский уполномоченный по правам детей Ольга Россова посетила больницу, в которой находилось четверо несовершеннолетних, переговорила с каждым ребенком и родителями, осмотрела условия нахождения и встретилась с руководством больницы. С председателем Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) детский омбудсмен обсудила план профилактических мероприятий по данному факту, договорились на следующей встрече с субъектами профилактики района в мае детально обсудить профилактическую работу по всем направлениям.