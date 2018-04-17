Эксперт: "Новичок" – это нервно-паралитический газ и в жидком виде его не бывает

Военный эксперт Игорь Никулин считает, что новые сведения об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "жидким" ядом подтверждают несостоятельность обвинений в адрес РФ.

Напомним, об отраве в "жидком состоянии" ранее сообщил Sky News.

Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин в эфире радио Sputnik выразил сомнение в том, что при отравлении Скрипалей вообще использовалось какое-либо боевое нервно-паралитическое вещество.

"То, что никто не погиб и что все пострадавшие быстро восстановились, говорит о том, что это было не нервно-паралитическое вещество, а что-то гораздо менее токсичное. Возможно, какое-то спецсредство", – считает Игорь Никулин.

По его словам, сообщения о применении отравляющего вещества в жидком виде лишний раз подтверждают несостоятельность официальной британской версии событий.

""Новичок", как они его называют – это нервно-паралитический газ и в жидком виде его не бывает. Во всяком случае, в Советском Союзе ничего подобного не разрабатывалось. Поэтому это не то, что они называют "Новичком", это какое-то другое вещество. Например, то самое вещество BZ, которое стояло на вооружении стран НАТО", – сказал Игорь Никулин.

Как ранее сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров, швейцарский исследовательский центр, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении армий США и Британии и не производилось в РФ и СССР, передает РИА Новости.