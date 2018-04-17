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17.04.2018
политика  |  комментариев: 1
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 12


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экономика ;
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17.04.2018 20:02 Мск (22:02 Екб)
армия и ВПК | В России | За рубежом
Эксперт: "Новичок" – это нервно-паралитический газ и в жидком виде его не бывает
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коллаж, Великобритания, Сергей Скрипаль, смерть, спецсредство Новичок, давление (2018) | Фото: Накануне.RU

Военный эксперт Игорь Никулин считает, что новые сведения об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "жидким" ядом подтверждают несостоятельность обвинений в адрес РФ.
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Напомним, об отраве в "жидком состоянии" ранее сообщил Sky News.

Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин в эфире радио Sputnik выразил сомнение в том, что при отравлении Скрипалей вообще использовалось какое-либо боевое нервно-паралитическое вещество.

"То, что никто не погиб и что все пострадавшие быстро восстановились, говорит о том, что это было не нервно-паралитическое вещество, а что-то гораздо менее токсичное. Возможно, какое-то спецсредство", – считает Игорь Никулин.

По его словам, сообщения о применении отравляющего вещества в жидком виде лишний раз подтверждают несостоятельность официальной британской версии событий.

""Новичок", как они его называют – это нервно-паралитический газ и в жидком виде его не бывает. Во всяком случае, в Советском Союзе ничего подобного не разрабатывалось. Поэтому это не то, что они называют "Новичком", это какое-то другое вещество. Например, то самое вещество BZ, которое стояло на вооружении стран НАТО", – сказал Игорь Никулин.

Как ранее сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров, швейцарский исследовательский центр, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении армий США и Британии и не производилось в РФ и СССР, передает РИА Новости.

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17.04.2018 20:02 Мск | информационная служба Накануне.RU
22:02 Екб


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Эксперт: "Новичок" – это нервно-паралитический газ и в жидком виде его не бывает
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