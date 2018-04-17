Адвокаты Telegram обжаловали решение о блокировке мессенджера

Адвокаты Telegram просят Мосгорсуд отменить решение о немедленной блокировке мессенджера.

"Суд первой инстанции, указав основание принятия такого решения, не привел ни одного доказательства, не конкретизировав, в чем именно заключаются публичные интересы. Фактически решение суда содержит лишь предположение. Мы просим отменить решение Таганского суда Москвы", - говорится в жалобе, опубликованной в Tеlеgram-канале руководителя международной группы "Агора" Павла Чикова, чьи юристы представляют интересы мессенджера, сообщает Интерфакс.