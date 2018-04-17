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от издателя  |  комментариев: 12


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экономика ;
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Новости
17.04.2018 19:47 Мск (21:47 Екб)
экономика | В России
Приватизация УК "Роснано" была остановлена Путиным после сигнала ФСБ
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коллаж, Чубайс, Роснано, корпоратив, новый год, деньги (2016) | Фото: Накануне.RU

Генеральная прокуратура рассказала о том, почему не состоялась приватизация управляющей компании "Роснано": чтобы остановить сделку, сотрудники правоохранительных органов обратились к главе государства, передает Интерфакс.

"Проведенная на опережение работа правоохранительных органов позволила предотвратить ряд коррупционных преступлений и нанесение значительного ущерба экономике страны", - отмечается в ежегодном докладе генпрокурора, поступившем в Совет Федерации.

В нем указано, что "в результате информирования органами Федеральной службы безопасности президента РФ не допущено утраты государственного контроля над активами ОАО "Роснано" стоимостью 147 млрд рублей".

В документе отмечено, что была приостановлена приватизация ООО "УК "Роснано" по заниженной цене.

УК "Роснано", о приватизации которой идет речь, не владеет активами, а управляет ими. Активы портфельных компаний сосредоточены на балансе АО "Роснано", приватизация УК не ведет к потере госконтроля над материнским АО, поясняет источник, близкий к госкомпании.

"Мы всецело поддерживаем усилия Генпрокуратуры по недопущению утраты контроля государства над принадлежащими ему активами "Роснано". Со своей стороны, менеджмент УК "Роснано" приложил максимум усилий для увеличения стоимости активов АО "Роснано" со 101 млрд рублей (вклад государства в капитал) до 156 млрд рублей на конец 2017 года", - заявил представитель "Роснано".

Первый этап приватизации УК "Роснано" может быть реализован до конца 2016 года, говорил глава компании Анатолий Чубайс.

"Это будет именно выкуп компании менеджментом, сотрудниками, в том числе мной. Рассчитываем выйти на совет директоров с предложением. После принятия решения сообщим и долю, которую планируется выкупить, и цену", - говорил он в октябре 2016 года. С тех пор конкретики по срокам этого процесса не появлялось. "Ничего нового вам не скажу. Это по-прежнему остается в стратегии, и мы по-прежнему считаем этот ход правильным", - говорил Чубайс спустя год в интервью "Интерфаксу", отвечая на вопрос о перспективах приватизации УК.

Приватизация УК осталась и в долгосрочной программе развития "Роснано", которую совет директоров компании утвердил в марте этого года. "В случае продажи УК "Роснано" частным инвесторам объем привлеченных средств в новые фонды нанотехнологий увеличится на 55 млрд руб. к 2023 году, до 225 млрд руб.", - заявляла компания.

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17.04.2018 19:47 Мск | информационная служба Накануне.RU
21:47 Екб


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Приватизация УК "Роснано" была остановлена Путиным после сигнала ФСБ
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