В Ереване полиция начала открывать блокированные оппозиционерами центральные улицы

Полиция Армении во вторник вечером начала открывать блокированные оппозиционерами центральные улицы Еревана. Уже открыты улицы Маштоца, Туманяна, Московяна и часть Баграмяна, движение постепенно восстанавливается.

"Процесс восстановления законного порядка на улицах города продолжается", - сообщил пресс-секретарь полиции Ашот Агаронян.

Активисты освободили заблокированные входы правительственных зданий. Сейчас на площади Республики продолжается демонстрация радикальной оппозиции. Один из лидеров протестующих Давид Санасарян заявил, что после митинга "опять начнут блокировать центр города", передает ТАСС.