В Думе нашли схрон ингредиентов для химоружия

В сирийском городе Дума российские военные нашли склад ингредиентов для химического оружия.

"Обнаруженные вещества, такие как тиодигликоль, диэтаноламин, необходимы для получения сернистого и азотистого иприта. Кроме того, на складе обнаружен баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета", — говорится в материале телеканала Звезда.

Отмечается, что склад разместили в подвале жилого дома. По словам специалиста войск РХБЗ Александра Родионова, лабораторию использовали террористы, во власти которых находился город.

На месте также нашли "записи с химическими формулами и расчеты пропорций". Вещдоки изучают российские эксперты.

Ранее сообщалось, что сирийская армия обнаружила в поселении Афтрис в Восточной Гуте схрон с оборудованием, необходимым для создания отравляющих веществ, передает РИА Новости.