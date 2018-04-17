"В семье не без урода". Советник директора Росгвардии прокомментировал инцидент с "капитаном на Prado"

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн прокомментировал инцидент с дерзким сотрудником силового ведомства, который управлял автомобилем Toyota Land Cruiser Prado и устроил разборки с водителем Оки.

"В семье не без урода", - написал Хинштейн в своем Twitter, добавив, что будет проведена служебная проверка инцидента с выяснением, в числе прочего, откуда у капитана Росгвардии деньги на дорогой внедорожник.

Об инциденте сообщил Life. Водитель "Оки" не уступил дорогу Prado. По словам участника инцидента, он совершал обгон, когда навстречу из-за поворота вывернула иномарка "с крутыми номерами".

Водитель внедорожника поморгал дальним, затем развернулся и погнался вслед. Быстро догнал, прижал к обочине. "Ты чё, попутал? Права давай. Как ты ездишь?" - обратился сотрудник Росгвардии к водителю Оки.

Когда же офицер увидел, что его снимают на телефон, он выбил гаджет из рук водителя, после чего сел в свой автомобиль и, развернувшись в неположенном месте, уехал с места происшествия.

Номера на автомобиле правоохранителя начинались с цифр 001, которые считаются одними из самых "дорогих" комбинаций.