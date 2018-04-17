Дуров пообещал биткоин-гранты и миллионные вознаграждения Цифровому Сопротивлению

Создатель Telegram Павел Дуров пообещал биткоин-гранты и миллионные вознаграждения айтишниками, которые помогут обходить блокировку месенджера в России.

"В рамках Цифрового Сопротивления – децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса – я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и vpn. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели", - написал Дуров в своем аккаунте ВКонтакте.

Напомним, Дуров отказался сотрудничать с российскими спецслужбами, которые потребовали ключи шифрования месенджера в рамках борьбы с терроризмом. Из-за этого Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram и анонимайзеров, предоставляющих доступ к месенджеру.