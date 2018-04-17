Президент Армении назначил Сарксяна премьер-министром

Президент Армении Армен Саркисян назначил Сержа Сарксяна на пост премьер-министра. Глава государства подписал соответствующий указ 17 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте президента Армении.

Отмечается, что сегодня в президентской резиденции состоялась первая встреча Саркисяна и новоизбранного премьер-министра.

"Принимая во внимание то, как вы прошли, большой организационный опыт и навыки, человеческие качества, я уверен, что в этом ответственном положении ваш полный потенциал будет способствовать развитию нашей родины и благосостоянию людей", - сказал глава Армении, поздравив Сарксяна с избранием.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее лидер оппозиционного движения Армении, депутат парламента Никол Пашинян заявил о начале "бархатной революции" в республике.