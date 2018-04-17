В ГУ МВД Свердловской области чествовали жен, вдов и представителей династий полицейских

В ГУ МВД России по Свердловской области чествовали жен офицеров, вдов сотрудников органов внутренних дел и представителей династий МВД, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В мероприятии приняли участие глава свердловской полиции генерал-лейтенант Михаил Бородин и председатель Совета ветеранов Владимир Ралдугин.

"Лучшие годы своей жизни вы посвятили служению Отечеству. От всей души поздравляю с заслуженным профессиональным праздником. Восхищаюсь вашей волей, мудростью и достижениями!", - отметил генерал Бородин.

Всего ветеранов в гарнизоне 32 тысячи. Ряд из них были награждены почетными знаками "Династии МВД". "Это семьи Нагаевых, Ипатовых, Ивановых, Григорьевых, Рахимьяновых, Пановых-Лобановых, Минаевых-Владимировых, Каримовых, Тетерливых, Помазкиных, Щербаковых, Ческидовых, Буравко, Муллашевых, Соколовых, Имитаевых, Калыпиных, Мухаматуллиных, Богатыревых", - говорится в сообщении.

Сейчас в Свердловской области проживают более 600 династий сотрудников внутренних дел, уточнили в ведомстве.

Почетными знаками "За верность и преданность" удостоены супруги и вдовы ряда сотрудников органов внутренних дел.

Ещё пять человек получили почётные грамоты за значительный вклад в развитие ветеранского движения. Среди них: Людмила Валиулина, Николай Казора, Виктор Мудров, Майя Херхеулидзе, Геннадий Чертовиков.