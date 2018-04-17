В Донецке создали маятник Фуко

В Донецке появилась новая достопримечательность. В Донецком национальном техническом университете создан и открыт маятник Фуко. Как передает корреспондент Накануне.RU, первый публичный запуск устройства состоялся сегодня в музее истории университета.

"Таких устройств в мире немного – всего около четырех десятков. Среди достопримечательностей столицы ДНР появилась еще одна. Всем, кто посещает наш город с экскурсиями, обязательно надо побывать здесь, увидеть маятник своими глазами", – сказал замминистра образования и науки ДНР и бывший ректор вуза Александр Аноприенко.

Маятник представляет собой шар из меди массой около 30 кг с алюминиевой шайбой и бронзовым наконечником. Он висит на прикрепленном к потолку тросе. Общая длина конструкции 6,75 м. Под маятником расположена платформа с разметкой. Он создан в литейной и механической мастерских вуза, а посмотреть его может бесплатно любой желающий.

Маятник Фуко был изобретен в 1851 году французским физиком и астрономом Жаном Фуко для демонстрации вращения Земли вокруг своей оси.