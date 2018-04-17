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Новости
17.04.2018 17:50 Мск (19:50 Екб)
общество | Сибирский ФО
Пожарный надзор в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове не осуществлялся в связи с "надзорными каникулами"
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МЧС, &quot;Зимняя вишня&quot;, Кемерово (2018) | Фото: 42.mchs.gov.ru

Отсутствие проверок в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове со стороны инспектора пожарного надзора ГУ МЧС региона связано с требованиями действующего законодательства. Проверяющий не имел право осуществлять соответствующие мероприятия из-за "надзорных каникул" для субъектов малого бизнеса. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС - главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору России Ринат Еникеев, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал инспектор, надстройка в здании ТЦ "Зимняя вишня", которое ранее занимал "Кемеровский кондитерский комбинат", появилась в начале 2014 года. Тогда в проекте реконструкции появился еще один этаж с тремя кинозалами и детской игровой площадкой.

По словам Еникеева, в декабре 2011 года надзорные органы МЧС России направили специальные технические условия, при которых в здании может быть создан торговый центр.

"Нашими сотрудниками ГУ МЧС Кемеровской области соответствующие спецтехусловия были признаны недостаточно соответствующими действующему законодательству о пожарной безопасности, и было отказано в их согласовании", - прокомментировал представитель ведомства. Он добавил, что "компания вместе с собственником успешно ретировались и ушли без соответствующего согласования", а позднее согласовали эти СТУ в Госэкспертизе Кемеровской области.

"По истечению трех лет после ввода в 2014 году в эксплуатацию в соответствии с законом были спланированы надзорные мероприятия в отношении торгового центра - с 6 июня по 1 июля 2016 года. Предлагалось проведение проверок в отношении ООО "Зимняя вишня" и ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", - сказал Еникеев.

Однако оба предоставили документы о том, что они являются субъектами малого предпринимательства, в связи с чем в их отношении устанавливались "надзорные каникулы", и инспекторы не имели право осуществлять проверки.

"Представители "Зимней вишни" представили соответствующие документы, подтвердили статус малого предпринимателя, и наш сотрудник, исполняя нормы действующего законодательства, обязан был прекратить настоящую проверку в самом ее зачатии", - резюмировал Еникеев, добавив, что инспектор действовал в соответствии с нормами закона.

Напомним, гендиректор компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова находится под арестом, также как и Игорь Полозиненко, руководитель компании "Системный интегратор".

Другие новости по темам: МЧС, зимняя вишня, тц, кемерово, пожар
17.04.2018 17:50 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
19:50 Екб


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Пожарный надзор в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове не осуществлялся в связи с "надзорными каникулами"
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