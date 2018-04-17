Тюменский торговый центр "Для вас" оштрафован на 160 тысяч за нарушения правил пожарной безопасности

По итогам проверки прокуроров и спасателей оштрафован собственник торгового центра "Для вас", передает корреспондент Накануне.RU.

Торговый центр состоит из двух строений, соединенных переходом. В одном из них располагается детский развлекательный центр "Остров Сокровищ". Проверяющие нашли много нарушений. Так, в детском центре в отделке путей эвакуации, стен зальных помещений использованы горючие пластиковые панели. Ширина эвакуационных выходов – менее 1,2 м. Часть эвакуационных выходов была закрыта на ключ. Установлены углекислотные огнетушители вместо порошковых. Помещения кают-кампаний для проведения праздников второго и мансардного этажей с расчетным количеством детей более 10 не имеют второго эвакуационного выхода.

Основной собственник здания – компания "Эврика" – оштрафован на 160 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.