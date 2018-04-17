На Южном Урале УФАС признало ненадлежащей рекламу шаурмы с изображением Михаила Галустяна

Челябинское УФАС признало рекламу с изображением Михаила Галустяна ненадлежащей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, рекламная конструкция с фотографией Галустяна и надписью: "Шашлык, Шаурма, На углях…", была размещена на здании заведения быстрого питания в Копейске. Владелец рекламной конструкции не смог представить документов о том, что присутствующее в рекламе физическое лицо рекомендует данное заведение общественного питания.

УФАС признало индивидуального предпринимателя нарушившим Закон о рекламе. В отношении предпринимателя будет возбуждено административное дело.

В настоящий момент рекламную конструкцию убрали.