Тюменские чиновники оказались бессильны перед "кочующими шаурмяшными"

Владельцы ларьков и киосков в Тюмени, которым была объявлена "война" из-за введения новых правил установки нестационарных объектов на территории города, нашли лазейку, чтобы избежать сноса. Как передает корреспондент Накануне.RU, замглавы города Ирина Богинская во время заседания профильной комиссии в гордуме сообщила, что, несмотря на внесудебные полномочия по сносу таких объектов в недельный срок у мэрии, чиновники оказались бессильны в ряде случаев.

В частности, ларьки перекочевали с муниципальной земли на частную возле многоквартирных домов. Причем многие для этого всего лишь передвинули свои торговые точки на пару-тройку метров, чтобы оказаться в условном "легальном поле".

По словам представителей мэрии, в адрес управляющих компаний и советов жильцов уже направлено более 450 писем с разъяснениями.

"Мы не имеем права демонтировать такие объекты, - посетовала Богинская и добавила, что в данном случае приходится лишь информировать собственников жилья об их правах. - Мы, как власть, не можем вторгнуться на их территорию".

При этом депутаты посоветовали мэрии найти другие рычаги воздействия на недобросовестных предпринимателей, например, через проверки надзорных органов.