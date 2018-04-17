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17.04.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Стратегический просчёт На этой неделе председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин может презентовать "Стратегию 2018-2024" председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Между тем, авторы альтернативных планов развития российской экономики тоже готовы представить кабмину свои варианты решения накопившихся проблем.
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экономика ;
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Новости
17.04.2018 16:05 Мск (18:05 Екб)
экономика | В России
Аналитик: Центробанк откажется от снижения ключевой ставки
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кредиты, проценты, банки, кредитование, процентные ставки (2016) | Фото: slavpeople.com

Перед заседанием Банка России по ключевой ставке, намеченным на 27 апреля, представитель регулятора заявил о снятии ограничений на повышение ключевой ставки. Последний раз регулятор повышал ставку в 2014 г. и заявление главы департамента ДКП Игоря Дмитриева многие сочли намеком на грядущее повышение ставки, которая реальным сектором все еще оценивается, как высокая. Однако аналитики советуют не торопиться с выводами: возможно, ЦБ, скорее, решит сохранить текущие 7,25% годовых, чем повысить ставку.

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По окончании прошлого заседания можно было предположить, что регулятор вновь пойдет на снижение ставки в конце апреля, но сейчас ситуация изменилась отметил в беседе с Накануне.RU старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Болгдан Зварич. Хотя официальная инфляция остается на очень низких уровнях, как и (по мартовским опросам) инфляционные ожидания и наблюдаемая инфляция, эти данные не учитывают апрельские скачки курсов иностранных валют, вызванные усилением напряженности между Россией с Западом.

"Этот фактор окажет влияние на инфляционные ожидания граждан. При этом рост волатильности валютных курсов скажется и на самой инфляции. Ослабление рубля приведет к некоторому повышению цен на импортные товары. Регулятор учитывает это и готов пересмотреть прогнозы на конец года по инфляции. На наш взгляд, к концу 2018-го она может оказаться в районе 3,3–3,6%, что выше наших ожиданий на начало года, предполагавших показатель около 3%", - говорит он.

С учетом усиления нестабильности валютного рынка курсов и ухудшения прогнозов по инфляции Банк России, скорее всего, сохранит ставку на текущем уровне, считает Зварич.

"И лишь в случае стабилизации ситуации на валютном рынке и ослабления инфляционных рисков, регулятор может на июньском заседании возобновить смягчение кредитно-денежной политики и понизить ставку на 0,25%", - говорит он.

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17.04.2018 16:05 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
18:05 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.04.2018 16:10 Мск
Центробанк снял ограничение на повышение ключевой ставки








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Аналитик: Центробанк откажется от снижения ключевой ставки
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