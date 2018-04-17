Аналитик: Центробанк откажется от снижения ключевой ставки

Перед заседанием Банка России по ключевой ставке, намеченным на 27 апреля, представитель регулятора заявил о снятии ограничений на повышение ключевой ставки. Последний раз регулятор повышал ставку в 2014 г. и заявление главы департамента ДКП Игоря Дмитриева многие сочли намеком на грядущее повышение ставки, которая реальным сектором все еще оценивается, как высокая. Однако аналитики советуют не торопиться с выводами: возможно, ЦБ, скорее, решит сохранить текущие 7,25% годовых, чем повысить ставку.

По окончании прошлого заседания можно было предположить, что регулятор вновь пойдет на снижение ставки в конце апреля, но сейчас ситуация изменилась отметил в беседе с Накануне.RU старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Болгдан Зварич. Хотя официальная инфляция остается на очень низких уровнях, как и (по мартовским опросам) инфляционные ожидания и наблюдаемая инфляция, эти данные не учитывают апрельские скачки курсов иностранных валют, вызванные усилением напряженности между Россией с Западом.

"Этот фактор окажет влияние на инфляционные ожидания граждан. При этом рост волатильности валютных курсов скажется и на самой инфляции. Ослабление рубля приведет к некоторому повышению цен на импортные товары. Регулятор учитывает это и готов пересмотреть прогнозы на конец года по инфляции. На наш взгляд, к концу 2018-го она может оказаться в районе 3,3–3,6%, что выше наших ожиданий на начало года, предполагавших показатель около 3%", - говорит он.

С учетом усиления нестабильности валютного рынка курсов и ухудшения прогнозов по инфляции Банк России, скорее всего, сохранит ставку на текущем уровне, считает Зварич.

"И лишь в случае стабилизации ситуации на валютном рынке и ослабления инфляционных рисков, регулятор может на июньском заседании возобновить смягчение кредитно-денежной политики и понизить ставку на 0,25%", - говорит он.