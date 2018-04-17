В Салехарде ребенок, которого покусали собаки, может рассчитывать на компенсацию вреда

Прокуратура Ямала нашла нарушения в работе служб отлова бездомных собак, передает корреспондент Накануне.RU.

Несмотря на необходимость отлова собак и выделенные на это деньги, в Красноселькупском и Приуральском районах соответствующие контракты не заключены. В Салехарде нашли выявлено бездействие, исполнение муниципального контракта не контролировали.

Власти Шурышкарского района нарушали порядок принятия документов о полномочиях в сфере отлова бездомных псов. Прокуратура Приуральского района нашла признаки коррупции в документе, устанавливающем порядок отлова бездомных животных.

Прокуратура Ноябрьска нашла грубые нарушения контракта компанией, которая должна ловить собак. Она же неправильно содержала животных и утилизировала мертвых. В Тазовском районе следователи уличили власти в искусственном дроблении контрактов на отлов.

В интересах мальчика, пострадавшего 2 апреля в Салехарде, в суд направлен иск о компенсации морального и физического ущерба, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Напомним, в начале апреля произошли два нападения на собак в Салехарде. Первое случилось 2 апреля. Восьмилетний мальчик гулял возле детской площадки на улице Щорса, когда его атаковали разъярённые псы. По данному факту возбуждено уголовное дело, следователи приходили в мэрию столицы ЯНАО. Впоследствии по инициативе прокуратуры дело закрыли. Позже следователи нашли других пострадавших от нападений. Второй раз псы атаковали ребенка 5 апреля вблизи магазина "Кентавр". 11-летний школьник в результате нападения на него стаи собак получил травмы руки.