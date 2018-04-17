Порошенко решил обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой создать украинскую автокефальную церковь

Украинский президент Петр Порошенко намерен обратиться к Константинопольскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос об автокефалии православной церкви на Украине. Об этом Порошенко заявил на встрече с лидерами парламентских фракций.

"На сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви. Я, как президент, принял решение обратиться к Вселенскому патриарху, к его святейшеству [Варфоломею] с просьбой о предоставлении томоса украинской независимой, точнее, поместной автокефальной церкви", - заявил Порошенко.

Он призвал депутатов Верховной рады поддержать его в этом решении.

Это заявление Порошенко либо преследует чисто политические цели в преддверии выборов 2019 года, либо свидетельствует о непонимании сути вопроса. У Константинополя нет таких полномочий, чтобы объявить о создании на Украине автокефальной церкви. Это может сделать только Московский патриархат, в состав которого входит УПЦ. Если же речь идет об объявлении "автокефальной церковью" украинских раскольников, то Константинополь не может на это пойти, поскольку это будет еретическим актом и приведет к разрыву со всеми православными церквями.

При этом в конце марта СБУ начала расследование против УПЦ на предмет "связей с Россией".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, план объединения раскольников с УПЦ в конце 2017 года потерпел неудачу.