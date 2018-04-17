На Среднем Урале выбросили игрушки, которые собирали в память о трагедии в Кемерово

На Среднем Урале в городе Краснотурьинск игрушки, которые приносили к Вечному огню, в память о трагедии в Кемерово, выбросили. Об этом пишет "Вечерний Краснотурьинск".

"В образовательные учреждения эти игрушки ни в коем случае нельзя было передавать. Они длительное время находились под воздействием осадков, их никак не выстирать, не очистить. Был еще вариант - отвезти на кладбища в родительский день, но он не нашел поддержки. В итоге вчера игрушки убрали. Скорее всего, обслуживающая организация их выбросила", - сообщила заместитель главы Краснотурьинска по социальной политике Елена Стрелец.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек.