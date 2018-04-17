Главным тренером магнитогорского "Металлурга" назначен Йозеф Яндач

Главным тренером хоккейного клуба "Металлург" назначен чешский специалист Йозеф Яндач. Контракт рассчитан на два года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба.

Яндач руководил национальной сборной Чехии на Олимпийских играх в Южной Корее и вывел ее в полуфинал, но в матче за бронзу чехи уступила команде Канады.

Старшим тренером назначен Виктор Козлов. Ассистент тренера - Иржи Калоус.

Иржи Калоус так же входил в тренерский штаб сборной Чехии и помогал главному тренеру в период работы в пражской команде "Лев".

Напомним, в начале ноября "Металлург" расторг контракт с главным тренером Ильей Воробьевым. В конце декабря в должности главного тренера команды был утвержден Виктор Козлов.