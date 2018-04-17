Путин проведет еще одно совещание с членами Правительства: известна главная тема встречи

Завтра, 18 апреля, президент России Владимир Путин проведет очередное совещание с членами Правительства страны.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, основной темой встречи станет обсуждение мер по стимулированию использования природного газа в качестве моторного топлива. Также участники совещания рассмотрят ряд актуальных текущих вопросов.

Напомним, сегодня Путин провел совещание с членами кабмина, администрации президента и главой Центробанка. На нем глава государства предложил обсудить ближайшие шаги по развитию экономики России.