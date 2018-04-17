"Екатеринбург-Арену" проверят на экологичность

Центральный стадион в Екатеринбурге ждет очередная проверка. В этот раз "Екатеринбург-Арену" проверят на соответствие требованиям "зеленых" стандартов строительства, признаваемых FIFA. Об этом на портале госзакупок размещена соответствующая документация, сообщает корреспондент Накануне.RU.

Подрядчик, выигравший конкурс должен будет оценить экологическую устойчивость при строительстве стадиона "Екатеринбург-Арена", а также других стадионов, расположенных в Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске и Самаре. Именно в этих городах пройдет ЧМ-2018 по футболу.

К 15 мая 2018 года Центральный стадион должен будет получить соответствующий сертификат о прохождении проверки. Для оценки экологического качества стадионов из федерального бюджета выделяется 15 млн руб.

Специалисты проверят стадионы на предотвращение загрязнения окружающей среды при строительстве, утилизацию отходов, оценят транспортную доступность, качество микроклимата и обеспечения комфорта. Также эксперты проверят, ведется ли контроль за зонами курения.

Отметим, что Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Открытие "Екатеринбург-Арены" состоялось 15 апреля.