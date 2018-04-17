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политика  |  комментариев: 1
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Стратегический просчёт На этой неделе председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин может презентовать "Стратегию 2018-2024" председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Между тем, авторы альтернативных планов развития российской экономики тоже готовы представить кабмину свои варианты решения накопившихся проблем.
17.04.2018
экономика ;
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"Запрет таблеток - глупость, как и "санкционка"": пермские депутаты - о "лекарственных" санкциях против США
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таблетки деньги наркотики (2010) | Фото: liveinternet.ru

В Госдуме готовят ответ на американские санкции. Им станет закон, запрещающий ввоз в Россию американских таблеток. Эксперты уверены: заменить их нечем, а эффективной мера не станет, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Контрсанкции – правильное решение. Лучшие из них – удары "Калибрами" по проамериканским боевикам в Сирии, Иордании и Ираке. Что касается запрета на импорт ряда американских товаров, то это давно нужно было сделать. Говоря об этом, речь должна идти о ширпотребе, которым американцы заваливают наши аптеки, а не редких препаратах для лечения сложных больных. Но лучше обойтись без запретов лекарств, а найти другую продукцию для санкций", - отметил в беседе с Накануне.RU депутат заксобрания Пермского края от ЛДПР Александр Григоренко.

Депутат краевого парламента от КПРФ Владимир Корсун полагает, что запрет лекарств – неэффективная мера.

"Мы импортируем около 80% лекарств. Что касается людей состоятельных, они как закупали, так и продолжат. Контрсанкции ударят по людям с небольшим и средним достатком, которых большинство. Если учесть, что у 72% россиян доходы – 20 тыс. руб. и меньше, не считаю, что это правильное решение. Запрет американских таблеток – такая же глупость, как уничтожение еды только потому, что она – санкционная. Отдайте домам престарелых, сиротам. Сейчас у нас фармацевтика не советская, когда все свое было. Но бывают такие болезни, что травами не вылечить", - сказал Накануне.RU Корсун.

Отметим, недавно компания "Р-Фарм" выиграла два госконтракта на поставку препаратов для лечения ВИЧ-инфекции. Его покупают у компании из США "Bristol-Myers Squibb", которая делает таблетки в Индиане под брендом "Реатаз". Однако теперь контракт ценой почти в миллиард рублей может сорваться. На этом фоне вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил лечить гипертонию отварами коры дуба и боярышника, а вице-премьер Аркадий Дворкович сказал, что "ответные меры на санкции, введенные США, не повредят экономике России".

Другие новости по темам: таблетки, санкции, лекарства, Петр Толстой, Аркадий Дворкович, Александр Григоренко, Владимир Керсун
17.04.2018 15:50 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:50 Екб


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"Запрет таблеток - глупость, как и "санкционка"": пермские депутаты - о "лекарственных" санкциях против США
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