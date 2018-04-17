"Запрет таблеток - глупость, как и "санкционка"": пермские депутаты - о "лекарственных" санкциях против США

В Госдуме готовят ответ на американские санкции. Им станет закон, запрещающий ввоз в Россию американских таблеток. Эксперты уверены: заменить их нечем, а эффективной мера не станет, передает корреспондент Накануне.RU.

"Контрсанкции – правильное решение. Лучшие из них – удары "Калибрами" по проамериканским боевикам в Сирии, Иордании и Ираке. Что касается запрета на импорт ряда американских товаров, то это давно нужно было сделать. Говоря об этом, речь должна идти о ширпотребе, которым американцы заваливают наши аптеки, а не редких препаратах для лечения сложных больных. Но лучше обойтись без запретов лекарств, а найти другую продукцию для санкций", - отметил в беседе с Накануне.RU депутат заксобрания Пермского края от ЛДПР Александр Григоренко.

Депутат краевого парламента от КПРФ Владимир Корсун полагает, что запрет лекарств – неэффективная мера.

"Мы импортируем около 80% лекарств. Что касается людей состоятельных, они как закупали, так и продолжат. Контрсанкции ударят по людям с небольшим и средним достатком, которых большинство. Если учесть, что у 72% россиян доходы – 20 тыс. руб. и меньше, не считаю, что это правильное решение. Запрет американских таблеток – такая же глупость, как уничтожение еды только потому, что она – санкционная. Отдайте домам престарелых, сиротам. Сейчас у нас фармацевтика не советская, когда все свое было. Но бывают такие болезни, что травами не вылечить", - сказал Накануне.RU Корсун.

Отметим, недавно компания "Р-Фарм" выиграла два госконтракта на поставку препаратов для лечения ВИЧ-инфекции. Его покупают у компании из США "Bristol-Myers Squibb", которая делает таблетки в Индиане под брендом "Реатаз". Однако теперь контракт ценой почти в миллиард рублей может сорваться. На этом фоне вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил лечить гипертонию отварами коры дуба и боярышника, а вице-премьер Аркадий Дворкович сказал, что "ответные меры на санкции, введенные США, не повредят экономике России".