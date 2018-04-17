"Левый фронт", НПСР и "Партия дела" требуют отставки губернатора Новосибирской области

В Новосибирске 17 апреля прошел пикет "Нет #МусорнаяАфера", организованный "Левым фронтом", НПСР и "Партией Дела". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Левого фронта", участники акции потребовали разрыва "мусорной концессии" и соглашения о строительстве Центрального моста через Обь.

Протестующие считают, что эти соглашения "отдадут в кабалу" местных жителей на несколько десятков лет, поскольку оба документа предусматривают гарантированный уровень доходов для концессионера, а также компенсации из областного бюджета в случае, если обещанный доход не будет получен.

"Минимальный гарантированный доход концессионера, группы компаний ВИС, будет почти 200 млрд руб. По действующим ценам один хороший детский садик стоит 250 млн. Легко посчитать порядок того долгового рабства, в который попадает Новосибирская область", - полагают протестующие.

Кроме того, пикетчики обвинили врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в невыполнении обещаний. В октябре 2017 года он заявил, что действующее концессионное соглашение с ООО "Экология-Новосибирск" (входит в группу ВИС) о строительстве двух мусоросортировочных комплексов будет расторгнуто. Однако, как отмечают в "Левом фронте", оно до сих пор действует. В начале апреля специально созданная рабочая группа озвучила новые параметры концессионного соглашения, однако ряд общественников считает, что документ подготовлен с учетом интересов прежнего концессионера.

В ходе пикета было объявлено о подготовке общегородского митинга, одним из требований которого станет отставка врио главы региона Андрея Травникова.

Отметим, что конфликт вокруг так называемой мусорной концессии в Новосибирске длится уже почти год. При этом само соглашение с ООО "Экология-Новосибирск" о строительстве двух мусоросортировочных комплексов с полигонами в Раздольном и Верх-Туле и сроком действия 40 лет было подписано в июле 2016 года, когда регион возглавлял Владимир Городецкий. Проект вызвал возмущение ряда общественных организаций, которые посчитали, что он вреден как для экологии, так и для экономики региона. Другое соглашение, о котором идет речь, было заключено с ООО "Сибирская концессионная компания" (также входит в группу ВИС) о строительстве Центрального моста как платного проекта. Оно было подписано в декабре 2017 года. Предполагается, что стоимость проезда легкового автомобиля по нему составит 100 руб. В минувшие выходные в ходе Красноярского экономического форума было объявлено, что работы по возведению мостового перехода могут начаться в этом году.