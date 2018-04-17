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Новости
17.04.2018 16:06 Мск (18:06 Екб)
политика | Тюменская область
Тюменские чиновники пообещали избавить ветеранов от "бюрократического ада" и разрешили бесплатно стеклить балконы
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ветеран, Великая Отечественная война, медали, георгиевская лента (2018) | Фото: Накануне.RU

Тюменские чиновники пообещали избавить ветеранов Великой Отечественной войны от "бюрократического ада" и разрешили бесплатно стеклить балконы. Администрация Тюмени дополнила правила предоставления социальных выплат на ремонт жилых помещений для ветеранов. Как передает корреспондент Накануне.RU, информация была озвучена во время заседания профильной комиссии в стенах городской думы. Однако депутаты высказали ряд замечаний.

В частности, в 2017 году из 182 получателей такой помощи компенсацию получили лишь 105 человек. Как пояснили чиновники, остальные не смогли предоставить документы, подтверждающие расходы на ремонт. Общая сумма затрат бюджета составила 7,5 млн руб. из 14,2 млн выделенных средств. Отметим, что в настоящее время на территории Тюмени проживают 4 тыс. 33 ветерана.

Как пояснили представители мэрии, анализ проведенной работы показал, что в ходе ремонта жилых помещений ветеранов наиболее востребованы следующие виды работ: замена окон и дверей, замена сантехники, выравнивание стен, поклейка обоев.

"Мы понимаем, что не все так гладко было с нашим административным регламентом предоставления услуги, но мы сделали выводы из тех пожеланий, которые нам направлялись от ветеранов", - не дожидаясь закономерных вопросов парламентариев, сразу признался директор департамента городского хозяйства Семён Тегенцев и сообщил, что с нового года был внесен ряд изменений, а также расширен перечень работ, которые могут быть оплачены из бюджета.

В частности, это утепление, обшивка и остекление балконов, лоджий, веранд и террас жилого помещения. Также можно заменить или отремонтировать систему отопления, водоснабжения, поменять электрику, восстановить водоотведение, подключиться к внешним сетям и вырыть септик, если речь идет о частном домовладении.

директор департамента городского хозяйства Тюмени Семён Тегенцев(2018)|Фото: Накануне.RU

Кроме этого, увеличился размер социальной выплаты со 100 до 150 тыс. руб., которой ветеран может воспользоваться в течение трех (а не пяти, как было раньше) лет, с даты включения в список получателей.

При этом чиновники заверили, что используют в работе с ветеранами индивидуальный подход. В случае, если у него нет денег на текущий ремонт, то администрация договаривается с подрядными организациями и дает им гарантии оплаты работ по факту под свое слово.

Депутат от КПРФ Динар Абукин поинтересовался об очередях на предоставление материальной помощи, однако чиновники тут же открестились от такой формулировки. "Тут слово прозвучало… у нас нет очередей. Все те, кто обращается, в этом же году и получают выплату", - поспешил купировать дискуссию замглавы Тюмени Павел Перевалов.

Затем председатель комиссии Юрий Баранчук поинтересовался, почему такой низкий показатель исполнения, и сразу предположил, что виноват во всем сложнейший бюрократический механизм.

"Деньги-то на всех ветеранов были небольшие - 14 млн руб. заложены, а только половина воспользовалась этим правом, - посетовал депутат. - Коллеги, люди становятся старше и им все труднее собирать документы… Надеюсь, в этом году все средства будут потрачены, желающих наверняка больше".

депутат Тюменской городской думы Юрий Баранчук(2018)|Фото: Накануне.RU

При этом народные избранники в один голос подтвердили, что на встречах с избирателями ветераны жалуются на "семь кругов бюрократического ада" и проволочки, из-за которых они не хотят получать выплаты: "Они говорят, очень сложно и тяжело, мы не можем".

Докладчик Тегенцев молча согласился с тезисом, утвердительно покачав головой, однако парировать критику вновь поспешил его старший коллега по иерархической лестнице в администрации Перевалов.

"Вы правильно заметили, что ветераны сегодня люди очень преклонного возраста и это говорит о том, что сами они этими вопросами уже не занимаются, а чаще всего эту работу проделывают их дети и внуки. От ветерана единственное что требуется, это поставить подпись под документами. Мы понимаем чувствительность этого вопроса и работу в этом направлении проводим", - констатировал замглавы и заверил, что никакой сложности в получении выплат, якобы, нет: "Достаточно просто чеки из магазина принести и договор на одном листочке о выполнении ремонтных работ".

Но председатель комиссии Баранчук не согласился с чиновником. "У меня в округе 450 человек ветеранов и они к нам приходят сами за социальной помощью. Но когда я предлагаю обратиться за такой формой выплаты (как компенсация за ремонт, прим.ред.), чаще всего они говорят: "Нет не пойду, очень сложно собрать документы", - сообщил он.

"Если есть проблемы, дайте мне список этих ветеранов… Я сам лично к ним приду и составлю все документы. Это очень серьёзный вопрос, чтобы оставлять сейчас его без ответа", - заявил Павел Перевалов.

заместитель главы Тюмени Павел Перевалов(2018)|Фото: Накануне.RU

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17.04.2018 16:06 Мск | Тюмень | Ростислав Журавлёв
18:06 Екб


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Тюменские чиновники пообещали избавить ветеранов от "бюрократического ада" и разрешили бесплатно стеклить балконы
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